СК РФ по региону возбудил дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Три человека погибли при пожаре в Новосибирске. Об этом рассказали региональные представители Следственного комитета России. По данным надзорного ведомства, трагедия произошла в ночь на 19 мая. В двухэтажном жилом здании разгорелось пламя. Экстренная служба выезжала на вызов по улице Фасадная в Ленинском районе города.

Произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме, в результате которого погибли мужчина и две женщины. Предположительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем. пресс-служба СК РФ по региону

Из пострадавшего дома самостоятельно смогли эвакуироваться десять человек. В их числе - один несовершеннолетний. Все эти жильцы не пострадали. СК возбудил уголовное дело по факту смерти трех человек (по статье 109 УК РФ).

Во время грозы в Петербурге пострадали два человека.

Фото: ГУ МЧС НСО

