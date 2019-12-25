Из Калининграда могут запустить паром для пассажиров до Петербурга

Но запустить паром смогут не раньше, чем в следующем году.

Минтранс планирует открыть паромное сообщение для пассажиров между Калининградом и Петербургом. Об этом сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры.

Один из пользователей в Instagram задал вопрос губернатору Антону Алиханову, будет ли когда-то пассажирской паром до Северной столицы?

В сегодняшних реалиях он нужен нам как воздух. И уверен, убыточным он точно не будет! пользователь

Ответ на вопрос поступил с аккаунта регионального министерства развития инфраструктуры.

Другой пользователь также отметил, что очень нужен паром, как из Эстонии в Швецию, чтобы заехать на автомобиле и подняться в каюту.

С апреля поезд Калининград – Санкт-Петербург начал курсировать в два раза чаще.

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