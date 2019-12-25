Из Калининграда могут запустить паром для пассажиров до Петербурга

Минтранс планирует открыть паромное сообщение для пассажиров между Калининградом и Петербургом. Об этом сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры.
Один из пользователей в Instagram задал вопрос губернатору Антону Алиханову, будет ли когда-то пассажирской паром до Северной столицы?
В сегодняшних реалиях он нужен нам как воздух. И уверен, убыточным он точно не будет!
пользователь
Ответ на вопрос поступил с аккаунта регионального министерства развития инфраструктуры.
Другой пользователь также отметил, что очень нужен паром, как из Эстонии в Швецию, чтобы заехать на автомобиле и подняться в каюту.
С апреля поезд Калининград – Санкт-Петербург начал курсировать в два раза чаще.
Фото: pixabay
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