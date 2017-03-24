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В Пермском крае у дилеров изъяли 65 кг наркотиков

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Следователи краевого МВД возбудили 15 дел.

В Пермском крае полицейские изъяли у дилеров 65 кг наркотиков на сумму 140 млн рублей. Об этом сообщили на сайте МВД МЕДИА.

По данным ведомства, первый фигурант был задержан вблизи трассы Пермь-Екатеринбург. В момент задержания он достал из тайника упаковку со 120 плитками гашиша. Второго курьера поймали в Кунгурском районе. В багажнике его машины нашли оптовую партию наркотика. Еще двоих дилеров взяли на трассе Пермь-Краснокамск.

Следователи краевого МВД возбудили 15 дел по статьям "покушение на незаконные производство", "сбыт" и "пересылка наркотиков". Все дела соединены в одно производство.

Ранее мы сообщали, что в Саратове полицейские пресекли сбыт более 4 кг различных наркотиков.

Видео: Telegram / МДВ МЕДИА

Теги: изъятие, мвд россии, наркотики, пермский край
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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