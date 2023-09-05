Наркотики забрали из тайника в Подмосковье.

В Саратове полицейские пресекли сбыт более 4 кг различных наркотиков. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

Наркокурьеры были задержаны на подъезде к Саратову полицейскими совместно с коллегами из ГУТ МВД России. 30-летний местный житель и его 31-летняя сожительница собирались доставить посылку с наркотиками на иномарке. В ходе осмотра в багажнике под обшивкой нашли свертки с 3 кг гашиша, 1 кг мефедрона и около 500 граммов МДМА.

Также в МВД МЕДИА сообщили, что наркотики забрали из тайника в Подмосковье. Следователями возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемых.

Ранее мы сообщали, что сотрудники ГУНК МВД России и полицейские Москвы пресекли сбыт свыше 35 кг гашиша.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА