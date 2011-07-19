Сотрудники ГУНК МВД России и полицейские Москвы пресекли сбыт свыше 35 кг гашиша

Мужчина в настоящее время помещен под стражу.

Сотрудники ГУНК МВД России во взаимодействии с правоохранительными органами по Москве в результате оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Мужчина был задержан на территории лесополосы в районе населенного пункта Игнатово. Инцидент произошел в тот момент, когда местный житель прятал в тайники запрещенные вещества в целях дальнейшего сбыта продукции. Оперативники изъяли у 38-летнего фигуранта расследования, а также из оборудованных закладок, 75 свертков. В них находился гашиш с общей массой, которая превысила 35 килограммов. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Он находится под стражей.

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Фото и видео: МВД Медиа