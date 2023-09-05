В Подмосковье полицейские пресекли деятельность лжегазовщиков, которые обманывали пожилых людей

Ирина Волк рассказала о раскрытой преступной схеме в регионе.

Сотрудники уголовного розыска правоохранительных органов Московской области задержали десятерых участников группы, которые подозреваются в мошенничестве под предлогом оказания услуг по техническому обслуживанию газового оборудования. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Злоумышленники имитировали неисправность приборов, которую они якобы фиксировали при помощи специально настроенного газоанализатора. В результате граждане соглашались на замену устройств из-за введения их в заблуждение. Стоимость работ преступники оценивали в районе 9-20 тысяч рублей. В полиции пояснили, что стоимость услуги на рынке на самом деле в несколько раз ниже.

В течение года злоумышленники совершали поквартирные обходы, представлялись работниками газовой службы и убеждали жильцов, чаще всего одиноких пенсионеров, что газовые вентили и шланги в их жилищах износились и это может привести к аварии. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

На текущий момент следователями возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Оперативные мероприятия при участии сотрудников Росгвардии проведены в Балашихе, Ивантеевке, Щелково. Задержан предполагаемый организатор группы, а также девять его сообщников по противоправной деятельности. Злоумышленниками оказались местные жители в возрасте от 22 до 50 лет. Сейчас трое фигурантов заключены под стражу, семерым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В Вологодской области полицейские применили оружие для остановки транспортного средства нарушителя.

Фото и видео: МВД Медиа