В Вологодской области полицейские применили оружие для остановки транспортного средства нарушителя

Полиция задержала несовершеннолетнего водителя.

В вечернее время сотрудники ДПС в Вологодской области обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2107 с техническими неисправностями. Специалисты пояснили, что у отечественного транспортного средства отсутствовал задний бампер, не работали задние габаритные огни и подсветка заднего государственного знака. При этом передние боковые стёкла "жигулей" были нанесены дополнительные материалы, ограничивающие обзорность с места водителя. Машина направлялась с сторону населенного пункта Панфилово Грязовецкого округа. На законные требования сотрудников полиции об остановке шофер решил не реагировать, поэтому инспекторы начали преследование. Нарушитель игнорировал предупреждения об использовании оружия и создавал аварийные ситуации на дороге. После этого сотрудник полиции после предупредительных выстрелов вверх открыл огонь по колёсам машины. Машина остановилась, но водитель успел убежать. Он оставил в салоне трех пассажиров. Задержанные оказались местными жителями 2005 года рождения.

В результате проведённых розыскных мероприятий инспекторами ДПС правонарушитель, управлявший "жигулями", был установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался семнадцатилетний житель Вологодского района. пресс-служба МВД России

По предварительным сведениям, несовершеннолетний гражданин приобрел автомобиль, но не поставил его на регистрационный учёт. В отношении водителя составлены административные протоколы по шести статьям КоАП РФ – 12.7, 12.25, 12.5, 12.1, 12.14 и 12.27.

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Фото и видео: МВД Медиа