Полицейские подозревают жителя подмосковного Солнечногорска в попытке сбыта около 8 кг марихуаны

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков российских правоохранительных органов совместно с коллегами по Московской области задержали 27-летнего жителя Солнечногорска, который подозревается в покушении на сбыт запрещённых веществ. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы МВД РФ. Специалисты пояснили, что в результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники выявили и изъяли у фигуранта расследования электронные весы, вакууматор и подготовленный для сбыта 31 свёрток с марихуаной общей массой около восьми килограммов. Содержимое подтверждено результатами проведенной лабораторной экспертизы. Все предметы, имеющие доказательную ценность, находились в гараже. Мужчина пояснил, что наркотическое средство он изготовил самостоятельно из конопли для употребления. В настоящее время отношении наркодельца следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Житель города находится под арестом.

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Фото и видео: МВД Медиа