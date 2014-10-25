Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В Пермском крае семиклассник напал с ножом на сверстника в школе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел утром 19 февраля в Александровске в школе №1. Сообщается, что нападавший нанес однокласснику несколько ударов ножом. Учителя школы обезвредили подростка и вызвали МВД. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Его эвакуируют в Березники.

Прибывшие на место правоохранительные выясняют мотивы нападения. Специалисты оказывают психологическую помощь ученикам школы. Из Перми готовится вылетать санавиация.

Фото: Piter.tv