В Пермском крае раскрыли двойное убийство 25-летней давности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в марте 2000 года злоумышленник заподозрил двух жителей Еловского района в краже и вместе с сообщником запер обоих на территории свинофермы. Они жестоко избивали потерпевших и натравливали на них собак. От полученных травм оба скончались. Тела погибших утопили в проруби.

Организатор убийства скрылся от правосудия, в то время как его сообщник был задержан в том же году. Злоумышленник долго скрывался от полиции благодаря поддельным документам. Недавно его задержали по адресу проживания. Возбуждено уголовное дело.

Видео: МВД России