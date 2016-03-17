В Пермском крае раскрыли двойное убийство 25-летней давности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, в марте 2000 года злоумышленник заподозрил двух жителей Еловского района в краже и вместе с сообщником запер обоих на территории свинофермы. Они жестоко избивали потерпевших и натравливали на них собак. От полученных травм оба скончались. Тела погибших утопили в проруби.
Организатор убийства скрылся от правосудия, в то время как его сообщник был задержан в том же году. Злоумышленник долго скрывался от полиции благодаря поддельным документам. Недавно его задержали по адресу проживания. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что работница столичного предприятия уличена полицией в хищении микросхем более чем на 12 млн рублей.
Видео: МВД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все