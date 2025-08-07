  1. Главная
Сегодня, 13:57
Работница столичного предприятия уличена полицией в хищении микросхем более чем на 12 млн рублей

Злоумышленница сложила в хозяйственную сумку дорогостоящие комплектующие.

Работница предприятия уличена полицией Москвы в хищении микросхем более чем на 12 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным следствия, злоумышленница похитила дорогостоящие электронные платы, которые планировались для отправки заказчику. Отмечается, что она работала в организации монтажником. Воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, работница сложила в хозяйственную сумку дорогостоящие комплектующие.

Похищенным имуществом женщина успела распорядиться по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали иностранку за организацию интим-салона в съемной квартире.

Видео: ГУ МВД России по Москве

