  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:40
39
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Подмосковье задержали иностранку за организацию интим-салона в съемной квартире

0 0

Также правоохранители задержали двух ее соотечественниц, которые непосредственно занимались оказанием интим-услуг.

В Подмосковье задержали иностранку за организацию интим-салона в съемной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, 43-летняя уроженка одной из республик Центральной Азии устроила притон в арендованной квартире в микрорайоне Истра-1. Также правоохранители задержали двух ее соотечественниц, которые непосредственно занимались оказанием интим-услуг.

В ходе обыска в квартире обнаружили и изъяли деньги, мобильные телефоны, а также средства контрацепции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье перед судом предстанет серийная похитительница велосипедов из многоэтажек.

Видео: Полиция Подмосковья

Теги: задержание, иностранка, интим-салон, подмосковье, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии