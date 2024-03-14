Также правоохранители задержали двух ее соотечественниц, которые непосредственно занимались оказанием интим-услуг.

В Подмосковье задержали иностранку за организацию интим-салона в съемной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, 43-летняя уроженка одной из республик Центральной Азии устроила притон в арендованной квартире в микрорайоне Истра-1. Также правоохранители задержали двух ее соотечественниц, которые непосредственно занимались оказанием интим-услуг.

В ходе обыска в квартире обнаружили и изъяли деньги, мобильные телефоны, а также средства контрацепции. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Полиция Подмосковья