В Пермском крае продажу вейпов запретят с марта 2026 года

Запрет на розничную продажу вейпов введен с 1 марта 2026 года на территории Пермского края. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы местного законодательного собрания. Власти уточнили, что нарушители такого закона будут выплачивать административные штрафы. Для должностных лиц речь идет о 15-20 тысячах рублей, для юридических — от 50 до 100 тысяч рублей.

Напомним, что ранее с инициативой о запрете вейпов в Пермском крае выступил губернатор Дмитрий Махонин. Его предложение поддержали в следующих двух чтениях депутаты. Вопрос был финализирован в четверг, 27 ноября.

