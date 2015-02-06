  1. Главная
В Пермском крае продажу вейпов запретят с марта 2026 года
Сегодня, 11:29
Законодатели приняли решение на заседании местного парламента.

Запрет на розничную продажу вейпов введен с 1 марта 2026 года на территории Пермского края. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы местного законодательного собрания. Власти уточнили, что нарушители такого закона будут выплачивать административные штрафы. Для должностных лиц речь идет о 15-20 тысячах рублей, для юридических — от 50 до 100 тысяч рублей.

С 1 марта 2026 года в Прикамье будет запрещена продажа вейпов.

пресс-служба законодательного собрания  по региону

Напомним, что ранее с инициативой о запрете вейпов в Пермском крае выступил губернатор Дмитрий Махонин. Его предложение поддержали в следующих двух чтениях депутаты. Вопрос был финализирован в четверг, 27 ноября.

Около 2,3 тысячи магазинов электронных сигарет в Петербурге находятся под угрозой закрытия.

Фото: Вконтакте / Законодтельное собрание Пермского края

