В Пермском крае при пожаре погибли трое детей и мужчина

В Пермском крае в результате пожара погибли три ребенка и мужчина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в СУ СК по региону.
Трагедия произошла в многоквартирном жилом доме в поселке Камский в ночное время суток. Пожарные в ходе тушения обнаружили в одной из квартир тела мужчины, двух мальчиков и девочки.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса России ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").
В настоящее время устанавливаются причины возгорания.
Ранее в Подмосковье тушили крупный пожар на складе.
Видео: МЧС России
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