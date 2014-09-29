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В Пермском крае при пожаре погибли трое детей и мужчина

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Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

В Пермском крае в результате пожара погибли три ребенка и мужчина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в СУ СК по региону.

Трагедия произошла в многоквартирном жилом доме в поселке Камский в ночное время суток. Пожарные в ходе тушения обнаружили в одной из квартир тела мужчины, двух мальчиков и девочки.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса России ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

Ранее в Подмосковье тушили крупный пожар на складе.

Видео: МЧС России

Теги: камский, пермский край, пожар, пожар погиб ребенок
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей,

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