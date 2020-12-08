В Пермском крае пешеходный переход обрушился на автомобили

Жертвами трагедии стали два водителя.

В Пермском крае обрушился пешеходный переход. Об этом сообщили в пресс-службе региональной экстренной службы. На официальном сайте ГУ МЧС говорится о том, что инцидент зафиксирован на трассе Пермь-Екатеринбург. В момент обрушения под переправой находились движущиеся транспортные средства. Сообщается о том, что есть погибшие.

Поступило сообщение об обрушении пешеходного перехода на 50-м км дороги Р-242 Пермь - Екатеринбург на самосвал МАN и автомобиль "Газель". К сожалению, есть погибшие. пресс-служба ГУ МЧС по региону

На месте происшествия работают оперативные ведомства, правоохранительные органы. От МЧС задействовано 26 человек личного состава ведомства и девять единиц спецтехники. В МВД РФ уточнили, что жертвами трагедии стали два водителя грузовиков. Мужчины скончались на месте от полученных травм. Временно участок на федеральной дороге перекрыт по всем направлениям.

Согласно предварительным сведениям, на 50-ом километре трассы шофер большегруза не опустил кузов транспортного средства. Им он задел конструкцию надземного пешеходного перехода. Объект обвалился на грузовик MAN и двигавшуюся во встречном направлении "Газель".

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Фото и видео: сайт 59.mchs.gov.ru