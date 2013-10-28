При взрыве газа в многоквартирном доме на Ставрополье пострадал мужчина

В некоторых квартирах в доме повредило межкомнатные перегородки и стекла в окнах.

Следователи начали проверку после сообщений о взрыве газа в одном из многоквартирных домов города Изобильный Ставропольского края. По предварительным данным, во время ЧП пострадал человек. Об этом РБК сообщил источник в Следкоме.

По данным следователей, днем 27 сентября в доме "произошел хлопок газовоздушной смеси", пострадал 27-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу.

В некоторых квартирах в доме повредило межкомнатные перегородки и стекла в окнах, из дома были эвакуированы 30 жильцов.

Ранее в Свердловской области в пятиэтажке произошел взрыв газа.

Видео: ГУ МЧС РОССИИ ПО СК