При взрыве газа в многоквартирном доме на Ставрополье пострадал мужчина

Следователи начали проверку после сообщений о взрыве газа в одном из многоквартирных домов города Изобильный Ставропольского края. По предварительным данным, во время ЧП пострадал человек. Об этом РБК сообщил источник в Следкоме.
По данным следователей, днем 27 сентября в доме "произошел хлопок газовоздушной смеси", пострадал 27-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу.
В некоторых квартирах в доме повредило межкомнатные перегородки и стекла в окнах, из дома были эвакуированы 30 жильцов.
Ранее в Свердловской области в пятиэтажке произошел взрыв газа.
Видео: ГУ МЧС РОССИИ ПО СК
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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