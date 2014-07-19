В Пермском крае опрокинулся автобус с пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Инцидент произошел в ночь на 4 мая на 140-м км автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь. Водитель автобуса Yutong допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. Внутри транспортного средства находились пассажиры.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее мы сообщали, что в Москве водитель большегруза умер за рулем и врезался в автобусы.
Видео: Госавтоинспекция Пермского края
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