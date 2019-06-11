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В Москве водитель большегруза умер за рулем и врезался в автобусы
Сегодня, 14:28
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В Москве водитель большегруза умер за рулем и врезался в автобусы

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Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Москве водитель большегруза умер за рулем и врезался в автобусы. Об этом сообщил Telegram-канал "Осторожно, Москва".

Инцидент произошел 30 апреля на Кронштадтском бульваре. По информации источника, за рулем грузовика был мужчина. Он скончался во время передвижения по дороге, в результате чего большегруз начал движение по инерции и врезался в два пассажирских автобуса. В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что на севере Москвы иномарка сбила человека.

Фото: Telegram / Осторожно, Москва

Теги: автобусы, водитель, грузовик, дтп, москва, смерть
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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