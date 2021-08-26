Посетителя выбесила из себя просьба надеть маску.

В Пермском крае мужчина с мачете напал на магазин. Об этом рассказали представители региональной пресс-службы правоохранительных органов. ранее в социальных сетях появилась видеозапись инцидента. На кадрах зафиксировано, что мужчина с холодным оружием в руках зашел в "Пятерочку", после чего испортил кассовый аппарат. В полицию обратился владелец заведения. Он уточнил, что ситуация произошла 23 августа. Клиент сразу же вел себя агрессивно. Очевидцы же заметили, что в ярость посетитель пришел после того, как сотрудники сетевого магазина попросили его надеть медицинскую маску.

Личность злоумышленника была установлена. Им оказался местный житель 1989 года рождения. Сейчас полиция проводит проверку. пресс-служба МВД по региону

Ранее подозреваемый не был судим. Однако его привлекали к административной ответственности.

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Видео: Telegram / Ural Mash