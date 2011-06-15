В Ломоносове за оскорбления верующих задержали администратора барбершопа

В ролике он оскорблял верующих и демонстрировал топор, мачете и слезоточивый газ. Он также угрожал насилием православным христианам.

Полиция задержала 35-летнего администратора барбершопа, которого подозревают в разжигании ненависти к православным. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Еще в 2020 году во время празднования Пасхи мужчина снял видео возле прихода Собора Архангела Михаила в Ломоносове. После этого он смонтировал ролик и опубликовал его в соцсети "ВКонтакте". В ролике он оскорблял верующих и демонстрировал топор, мачете и слезоточивый газ "Шпага". Он также угрожал насилием православным христианам.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

В марте помывшие обувь в святом источнике военнослужащие отделались штрафами.

Фото: Piter.tv