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Помывшие обувь в святом источнике военнослужащие отделались штрафами
Сегодня, 9:49
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phil_k

Помывшие обувь в святом источнике военнослужащие отделались штрафами

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Военным было предъявлено обвинение в оскорблении чувств верующих.

Калининградский гарнизонный военный суд вынес приговоры двоим военнослужащим, которые в сентябре 2020 года помыли обувь под краном со святой водой около храма Христа Спасителя в Калининграде. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Один из срочников завил, что не признает свою вину. Он сказал, что просто мыл обувь, и не заметил, что это был кран со святой водой. Второй подсудимый признал свою вину. 

В отношении военных были возбуждены уголовные дела по статье 148 УК РФ, часть 1 ("Оскорбления религиозных чувств верующих"). Одного из обвиняемых оштрафовали на 100 тысяч рублей, другой получил штраф в размере 200 тысяч рублей.

После инцидента глава региона Рамзан Кадыров отказался признать этих военнослужащих чеченцами.

Ранее шесть человек привлекли к ответственности за вечеринку у Казанского собора.

Видео: YouTube / Обзорные Видео

Теги: военный суд, святой источник, храм христа спасителя в калининграде
Категории: Новости России, Лента новостей,

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