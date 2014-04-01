Помывшие обувь в святом источнике военнослужащие отделались штрафами

Военным было предъявлено обвинение в оскорблении чувств верующих.

Калининградский гарнизонный военный суд вынес приговоры двоим военнослужащим, которые в сентябре 2020 года помыли обувь под краном со святой водой около храма Христа Спасителя в Калининграде. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Один из срочников завил, что не признает свою вину. Он сказал, что просто мыл обувь, и не заметил, что это был кран со святой водой. Второй подсудимый признал свою вину.

В отношении военных были возбуждены уголовные дела по статье 148 УК РФ, часть 1 ("Оскорбления религиозных чувств верующих"). Одного из обвиняемых оштрафовали на 100 тысяч рублей, другой получил штраф в размере 200 тысяч рублей.

После инцидента глава региона Рамзан Кадыров отказался признать этих военнослужащих чеченцами.

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