Суд назначил рассмотрение апелляций на приговор Шамсутдинову

Жалобы на решение суда будут рассмотрены 21 апреля.

Апелляционный военный суд назначил рассмотрение апелляций на приговор Рамилю Шамсутдинову на 21 апреля. В этот день состоится заседание по поводу жалобы, поданной стороной защиты бывшего срочника, устроившего стрельбу в воинской части Забайкалья. Трагедия унесла жизни восьми человек, еще двое считаются пострадавшими.

Напомним, что 21 января судебная инстанция приговорила рядового срочной службы к 24 годам и шести месяцам лишения свободы. Фигурант расследования должен провести срок заключения в колонии строгого режима. Также он выплатит семьям погибших и компенсацию общую сумму в 9,8 млн рублей. Кроме двух жалоб со стороны адвоката солдата, еще одну жалобу подал представитель потерпевшей стороны.

Напомним, что военная прокуратура написала возражения на каждую из жалоб, так как считает приговор суда законным и обоснованным.

Срочник Шамсутдинов получил 24,5 года колонии за убийство сослуживцев.

Фото: Telegram/Baza