Пресечена деятельность домушников в Забайкальском крае.

Ирина Волк рассказала о серии преступлений в регионе.

По подозрению в совершении серии квартирных краж российские правоохранительные органы при участии Росгвардии задержали четверых жителей города Читы. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк пояснила журналистам, что фигурантам расследования от 20 до 22 лет. Оперативники нашли в автомобиле одного из криминальных деятелей похищенные у жертв вещи, ювелирные украшения, бытовая техника, монеты. Молодые люди могут оказаться причастны к целой серии аналогичных преступлений в регионе. В настоящее время в их отношении ведутся уголовные дела по статье 158 УК РФ. Подозреваемые сейчас находятся под стражей.

Злоумышленники проникали в квартиры и частные дома граждан в темное время суток, отжимая пластиковые окна, и похищали ценности. пресс-служба МВД РФ

Россияне похитили таксиста на его же машине и устроили погоню с полицией.

Фото и видео: МВД медиа