Россияне похитили таксиста на его же машине и устроили погоню с полицией

Один из злоумышленников задержан, поиски второго продолжаются.

На территории Чувашии российскими правоохранительными органами задержан один из налётчиков, напавших на водителя такси и угнавших его машину. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники региональной пресс-службы МВД. В полиции уточнили, что криминальный инцидент произошел в Чебоксарах м 19-летнии молодым человеком. К юноше подошли двое неизвестных. Они попросили водителя, занимающемуся частным извозом на личном автомобиле "Лада-Гранта" отвезти их на окраину города. Там пассажиры напали на шофера и насильно увезли в багажнике его машины. В городе Канаше таксисту удалось убежать, затем тот обратился за помощью.

Похищенную легковушку заметил один из экипажей ДПС, началось преследование. Совершая манёвр поворота, правонарушитель не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет. пресс-служба МВД

Одним из подозреваемых оказался 19-летний ранее судимый житель города Чебоксары. Он управлял угнанным седаном. В настоящее время злоумышленник задердан. Оперативники пытаются разыскать его сообщника.

Молодой человек стрелял в окно квартиры в центре Петербурга.

Фото и видео: МВД Медиа