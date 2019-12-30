В Пермском крае многодетная мать подозревается в убийстве двух своих детей

После убийства двух детей женщина попыталась свести счеты с жизнью.

В Пермском крае многодетная 32-летняя женщина убила двоих родных детей.

Следственные органы Пермского края сообщают, что по факту убийства двух малолетних возбуждено уголовное дело. По версии следствия, утром 23 января молодая женщина, мать 4 детей, убила двух из них, детей 2014 и 2019 годов рождения. После содеянного детоубийца попыталась свести счеты с жизнью, сейчас она в больнице. Еще двое детей 2011 и 2017 годов рождения сейчас находятся вместе с отцом, который приехал домой, узнав о трагедии.

В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов профилактики, в обязанности которых входит защита прав несовершеннолетних. СУ СК РФ по Пермскому краю

Расследование уголовного дела продолжается.

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