В Пензе мужчина подозревается в покушении на убийство 3-летней дочери

В Пензе молодой мужчина, отец-одиночка, подозревается в покушении на убийство дочери.
Следственные органы СКР по Пензенской области сообщают, что вечером 18 января под окнами пятиэтажки обнаружены с травмами мужчина 1989 года рождения и его дочка. Мужчину и 3-летнюю девочку госпитализировали. Жизни малышки ничего не угрожает, с ней находится бабушка, которая оформляет документы на опекунство.
Как сообщает ТАСС, мать девочки давно оставила семью и исчезла.
В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.
СУ СК РФ по Пензенской области
Расследование уголовного дела продолжается.
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Видео и фото: СУ СК РФ по Пензенской области
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