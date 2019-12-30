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В Пензе мужчина подозревается в покушении на убийство 3-летней дочери

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Мать малышки давно оставила мужа и дочь и исчезла.

В Пензе молодой мужчина, отец-одиночка, подозревается в покушении на убийство дочери.

Следственные органы СКР по Пензенской области сообщают, что вечером 18 января под окнами пятиэтажки обнаружены с травмами мужчина 1989 года рождения и его дочка. Мужчину и 3-летнюю девочку госпитализировали. Жизни малышки ничего не угрожает, с ней находится бабушка, которая оформляет документы на опекунство. 

Как сообщает ТАСС, мать девочки давно оставила семью и исчезла.

В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. 

СУ СК РФ по Пензенской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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Видео и фото: СУ СК РФ по Пензенской области

Теги: новости пензы, новости россии, страдают дети, трагедия в семье
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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