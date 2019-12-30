В Юрге нашли родителей новорожденной девочки, которую мужчина подбросил к дверям больницы

Семья считалась благополучной, но многодетной.

Полиция Юрги (Кемеровская область) нашла родителей девочки, которую подбросили к дверям больницы.

Piter.TV ранее рассказывал, что в городе Юрга Кемеровской области мужчина подкинул новорожденного ребенка к дверям больницы. В соцсетях в одном из пабликов в ВКонтакте опубликовано видео с камеры наблюдения у больницы Юрги. На кадрах видно, что через ворота на территорию больницы заходит мужчина со свертком в руках, кладет сверток у дверей, нажимает на звонок и убегает. На кадрах видео время 5 часов 47 минут.

На звонок дверь открыл охранник и внес младенца в помещение. В полицию о подкинутом ребенке сигнал поступил в 5 часов 55 минут. Подкинутый младенец - девочка, ее жизни ничего не угрожает. Она находится в родильном отделении под присмотром медиков. Ребенок был с пуповиной, завернут в теплое одеяло, на девочке был памперс.

В этот же день полиция тщательно изучила запись с камеры наблюдения и вычислила мужчину, а следом и женщину, родителей подброшенной девочки. Семья считалась благополучной, но многодетной с 4 детьми. Как удалось выяснить, 32-летняя женщина на учет по беременности не становилась, ребенка родила самостоятельно дома. А затем уговорила своего 26-летнего мужа подкинуть ребенка в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Максимальный срок 1 год лишения свободы.

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Видео: ИНЦИДЕНТ | ЮРГА - ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА