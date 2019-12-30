Видео: В Юрге мужчина подкинул новорожденную девочку к дверям больницы

Жизни девочки ничего не угрожает.

В городе Юрга Кемеровской области мужчина подкинул новорожденного ребенка к дверям больницы.

В соцсетях в одном из пабликов в ВКонтакте опубликовано видео с камеры наблюдения у больницы Юрги. На кадрах видно, что через ворота на территорию больницы заходит мужчина со свертком в руках, кладет сверток у дверей, нажимает на звонок и убегает. На кадрах видео время 5 часов 47 минут.

На звонок дверь открыл охранник и внес младенца в помещение. В полицию о подкинутом ребенке сигнал поступил в 5 часов 55 минут. Подкинутый младенец - девочка, ее жизни ничего не угрожает. Она находится в родильном отделении под присмотром медиков. Ребенок был с пуповиной, завернут в теплое одеяло, на девочке был памперс.

Мать новорожденной девочки и мужчину, который подкинул младенца, разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности".

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Видео: ИНЦИДЕНТ | ЮРГА - ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА