В Перми мужчине огласили приговор за жестокое убийство тещи и соседа

Ранее подсудимый уже 20 лет провел за решеткой за тяжкие преступления.

В Перми вынесли приговор рецидивисту за двойное жестокое убийство.

Кровавая бойня произошла в июне 2019 года. 51-летний подсудимый с сожительницей снимали комнату в 3-комнатной квартире. В тот вечер к дочери пришла мать. Все вместе и 47-летний сосед распивали алкоголь. В ходе застолья между женщинами возник скандал, в который мужчины не вмешивались.

Тогда сожительница сделала замечание своему любовнику, за то, что тот не заступился за нее. Мужчина быстро исправился. Взял топор и ударил тещу обухом по голове. Сосед попытался заступиться и тоже получил удар в голову.

После двойного убийства пара накрыла тела покрывалом и спокойно покинула квартиру. Особого труда найти хладнокровного убийцу не составило, вскоре он был найден и арестован.

Сегодня стало известно, что суд признал его виновным в двойном убийстве и приговорил его к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Уточняется, что мужчина за свои 51 год более 20 лет провел за решеткой за тяжкие преступления.

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Видео и фото: МВД МЕДИА