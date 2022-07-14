Полиция не дала комментариев по трагедии.

В Перми выстрелом в голову убили бизнесмена на "Порше". Об этом рассказали журналисты из Telegram-канала SHOT. Официальных комментариев по данной ситуации от местных правоохранительных органов еще не поступало. Источник утверждает, что на водительском сиденье дорогостоящей иномарки полиция нашла труп мужчины. На нем якобы остались следы от огнестрельного ранения. Предположительно, жертвой преступления стал 43-летний предприниматель. Ранее он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ. пресс-служба СК РФ

Мужчина отобрал пистолет у одного грабителя, ранив второго.

Фото и видео: Telegram / SHOT