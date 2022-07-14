Мужчина отобрал пистолет у одного грабителя, ранив второго

В США пострадавший смог ответить напавшим на него бандитам.

Американец, подвергшийся нападению двух вооруженных грабителей, сумел отбиться и ранить одного из злоумышленников. Об этом рассказали местные журналисты из издания The New York Post. Они уточнили, что инцидент зафиксирован при помощи камеры уличного видеонаблюдения в городе Филадельфия, расположенном в штате Пенсильвания.

На кадрах заметно, что мужчина сражается с вооруженным преступником. Потерпевший пытается отобрать у атаковавшего его мужчины пистолет. К участникам драки в какой-то момент подбежал помощник первого грабителя. "Жертве" удается получить в свои руки оружие и начать перестрелку со вторым бандитом. При этом стрелок открыл огонь, лежа на асфальте. Вооруженный преступник получил пулю, после чего упал на землю. Его сообщник, увидев это, убежал.

Также известно, что 46-летний мужчина, ставший жертвой нападения, госпитализирован с огнестрельными ранениями лодыжки и ягодицы. Сейчас пациент находится в стабильном состоянии. Обоим нападавшим удалось скрыться от полиции на внедорожнике.

Из окна дома на Просвещения пенсионер устроил стрельбу.

Фото и видео: The New York Post