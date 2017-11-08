На трассе Пермь - Березники в аварии погибла женщина и ее два маленьких ребенка

В сети появились фото с места трагедии.

Сегодня утром, 8 ноября, на трассе Пермь - Березняки в районе Добрянки произошло смертельное ДТП.

В 7ом часу утра автомобиль "Джилли Эмгранд" по невыясненным причинам выехал на полосу встречного движения, где и произошло смертельное столкновение с автомобилем УАЗ пикап. В иномарке ехала многодетная семья с тремя детьми. В результате столкновения легковушка получила серьезные механические повреждения. Мать и две дочки, 6 и 8 лет, погибли на месте аварии до приезда спасателей. Водитель, глава семьи, и еще один ребенок остались живы и были срочно госпитализированы в больницу с серьезными травмами. Госпитализирована и пассажирка из УАЗ.

В социальных сетях сообщают, что зимняя резина у "Джилли" была только на передних колесах, два других лежали в багажнике. При торможении заднюю часть автомобиля занесло и вынесло на встречку.

Сотрудники ГИБДД выясняют все причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, сегодня Piter.TV опубликовал видео с места смертельной аварии из Алтайского края, где погибли 4 человека.

Видео: Piter.TV

Фото: УГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю