Видео из Барнаула: В жутком ДТП погибли 4 человека

В результате столкновения двух иномарок и пассажирского автобуса погибли все, кто находились на момент аварии в легковушках. В автобусе пострадавших нет. В сети появилось видео с места смертельной аварии.

Сегодня ранним утром, 8 ноября, на трассе А-323 "Барнаул - граница с Республикой Казахстан" произошла жуткая смертельная авария.

На трассе столкнулись "Тойота МаркII", "Рено Дастер" и автобус "Фотон". По предварительным данным ГИБДД, авария произошла в 6 часов 45 минут по местному времени на 106 километре автодороги А-322. Водитель "Тойоты" ехал в сторону Алейска из Барнаула. На мосту он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, врезался в ограждение, а затем столкнулся с пассажирским автобусом. В них секундами позднее въехал "Рено Дастер". На опубликованных кадрах видно, что автомобили сильно искорежены.

Сообщается, что в обеих иномарках погибли водители и пассажиры. В социальных сетях появилась информация, что "Рено" люди остались живы. В автобусе пострадавших нет. ГИБДД выясняет все причины и детали ДТП.

Фото: ВК, Иван Анатольев

Видео: ВК, Сергей Фомичев