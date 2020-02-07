После служебной проверки договор с учителем расторгли

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что в Перми школьник на коленях просил у учителя разрешения выйти в туалет. Об этом сообщила пресс-служба аппарата регионального уполномоченного по правам ребенка.

В полицию с заявлением обратилась мать школьника. Женщина рассказала, что мальчика таким образом наказал учитель. Как оказалось, ребёнок разговаривал на уроке технологии с одноклассниками. На втором уроке ребенок попросил разрешения выйти в туалет и даже встал на колени, но педагог не обратил на это внимание. После мальчик ослушался учителя и покинул класс.

После служебной проверки договор с учителем расторгли.

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