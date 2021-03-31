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В Перми осудили братьев, планировавших сбыть 28 кг наркотиков

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Суд приговорил злоумышленников в 12 и 14 годам лишения свободы.

Двое мужчин, планировавших сбыть 28 килограммов наркотиков в семи российских регионах, осуждены в Перми. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы правоохранительных органов по Свердловской области. Сотрудники МВД уточнили, что фигурантами расследования стали житель краевой столицы и его брат. Злоумышленники расфасовали и разложили для дальнейшей продажи крупную партию запрещенных веществ по тайникам, находящимся на территориях Тюменской, Челябинской, Тверской и Курганской областей, Башкортостане, Татарстане и Пермском крае.

Все запрещённые вещества растительного и синтетического происхождения были изъяты, в том числе в ходе проведения личных досмотров сбытчиков и обысков их жилищ.

пресс-служба МВД РФ 

Оперативники определили, что за совершение преступлений родственники наркокурьеров получали оплату в виде криптовалюты, которую в дальнейшем конвертировали переводили на подконтрольные банковские счета. Таким Сообщники легализовли более двух миллионов рублей. Судебная инстанция приговорила фигурантов расследования к заключению на срок в 12 и 14 лет соответственно, а также выплате штрафа.

Задержаны дебоширы, подозреваемые в причастности к драке в Подольске.

Фото и видео: МВД медиа

Теги: мвд, наркотики, пермский край, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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