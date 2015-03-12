До конца года в ПФО введут в эксплуатацию пять крупных объектов здравоохранения

Также в 2022 году в Саратове достроят онкологический диспансер.

Пять крупных объектов здравоохранения введут в эксплуатацию в Приволжском федеральном округе (ПФО) до конца года. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Среди объектов здравоохранения есть перинатальный центр, детские и инфекционные больницы. Как уточнили в сообщении, Республика Марий Эл получит новый перинатальный центр, В Татарстане и Мордовии откроются детские клинические больницы, в Оренбургской области введут в эксплуатацию клиническую инфекционную больницу, а в Саратовской области – областную инфекционную. Также в 2022 году в Саратове достроят онкологический диспансер.

Напомним, что Комаров приехал в Пермь, чтобы встретиться там с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, который перед этим осмотрел краевую инфекционную больницу, а также встретился с митрополитом Пермским и Кунгурским Мефодием.

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