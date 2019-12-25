СПбГМУ имени Павлова исполнилось 124 года

Университет открыт с 1897 года.

Первому Санкт-Петербургскому государственному медицинскому университету имени академика И.П. Павлова исполнилось 124 года. В среду, 8 декабря, учебное заведение с важной датой поздравил Олег Эргашев, рассказали в пресс-службе администрации вице-губернатора города.

В честь 124-летия университета состоялась торжественная церемония награждения, на которой выдающимся медикам и сотрудникам ВУЗа вручили медали. Заведующему кафедрой психиатрии и наркологии Николаю Григорьевичу Незнанову и заведующему кафедрой терапии госпитальной с курсом аллергологии и иммунологии имени академика М.В. Черноруцкого с клиникой Василию Ивановичу Трофимову присвоено звание Почетного доктора СПбГМУ имени Павлова. Отдельно Эргашев поблагодарил ректора Сергея Багненко за вклад в развитие университета.

Известно, что университет стал первым федеральным учреждением, которое пришло на помощь городу в борьбе с коронавирусом. Центр для лечения пациентов с ковидом открылся в апреле прошлого года.

Сегодня некоторые городские медучреждения возвращаются к плановому приему больных. В их числе оказалась и городская больница №20.

Фото: wikipedia.org