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В Пензенской области в многоквартирном доме нашли тела 4 человек
Сегодня, 9:44
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MShaffter

В Пензенской области в многоквартирном доме нашли тела 4 человек

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Двоих погибших нашли на 4 этаже, а затем еще двоих на 5 этаже.

В одном из многоквартирных домов в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области нашли мертвыми 4 жильцов.

Как сообщают региональные следственные органы СКР, вечером 24 февраля в одной из квартир на 4 этаже нашли тела 2х мужчин 1983 и 1982 годов рождения. При поквартирном обходе подъезда нашли на 5 этаже женщину 1961 года рождения и молодого мужчину 1995 года рождения. 

По предварительным данным у всех четверых смерть наступила в результате отравления угарным газом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье " причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". 

В настоящее время газ отключен, безопасность жильцов дома обеспечивается работниками ГУ МЧС России по Пензенской области и газовой службы. Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

СУ СК РФ по Пензенской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: СУ СК РФ по Пензенской области

Теги: массовое отравление, новости пензы, отравление, пензенская область новости
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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