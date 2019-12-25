В Пензенской области в многоквартирном доме нашли тела 4 человек

Двоих погибших нашли на 4 этаже, а затем еще двоих на 5 этаже.

В одном из многоквартирных домов в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области нашли мертвыми 4 жильцов.

Как сообщают региональные следственные органы СКР, вечером 24 февраля в одной из квартир на 4 этаже нашли тела 2х мужчин 1983 и 1982 годов рождения. При поквартирном обходе подъезда нашли на 5 этаже женщину 1961 года рождения и молодого мужчину 1995 года рождения.

По предварительным данным у всех четверых смерть наступила в результате отравления угарным газом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье " причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

В настоящее время газ отключен, безопасность жильцов дома обеспечивается работниками ГУ МЧС России по Пензенской области и газовой службы. Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. СУ СК РФ по Пензенской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: СУ СК РФ по Пензенской области