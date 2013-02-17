В Пензенской области три человека погибли в ДТП

Двое пострадавших госпитализированы в медицинский стационар.

В Пензенской области три человека погибли в результате ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе региона.

Инцидент произошел в ночь на 10 ноября на 738-м километре федеральной трассы М-5. По предварительным данным, при столкновении автомобиля "Шевроле Кобальт" и "КАМАЗ" погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. Также сообщается, что еще два пассажира госпитализированы в медицинский стационар. Прокуратура Пензенской области организовала проверку по факту ДТП.

Ранее мы сообщали, что под Красноярском в ДТП с автобусом число пострадавших выросло до 18 человек.

Видео: Прокуратура Пензеской области