Причиной ДТП назвали неправильно выбранный скоростной режим, который не соответствовал сложным погодным условиям.

Под Красноярском в ДТП с автобусом число пострадавших выросло до 18 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Инцидент произошел утром 7 ноября на 75-м километре автодороги "Красноярск — Енисейск". Автобус с рабочими съехал в кювет и опрокинулся. Внутри салона находились 36 человек. Причиной ДТП назвали неправильно выбранный водителем скоростной режим, который не соответствовал сложным погодным условиям. Также отмечается, что перед поездкой водитель не прошел медицинский осмотр, а транспортное средство не осматривалось механиком. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее мы сообщали, что в Челябинской области в ДТП погибли два человека.

Видео: Telegram / МВД 24