В Пензе упал строительный кран, погиб человек

Местный житель погиб во время сильного дождя и грозы.

Башенный кран упал на строительной площадке в Пензе. По информации от журналистов "РИА Новостей" со ссылкой на региональные экстренные службы, жертвой инцидента стал один человек. По социальным сетям распространился ролик, на котором заснят момент трагедии. Известно, что специальная техника не устояла во время сильной непогоды, когда в городе фиксировался ливень с грозой.

На улице 65-летия Победы упал башенный кран, погиб сторож 1949 года рождения. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В Красноярском крае спасли девочку, которую течением реки затянуло в шлюз.

Фото и видео: Telegram / Mash