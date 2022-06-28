В спасательной операции участвовало больше 30 человек.

В Красноярском крае спасли девочку, которую течением реки затянуло в шлюз. Соответствующее заявление сделали представители регионального экстренного ведомства. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что сотрудник пожарной службы более двух часов поддерживал на плаву 15-летнего подростка, которая упала в шлюз с дамбы по протоку Енисея на территории Минусинского района. Инцидент зафиксирован в районе улицы Геологов. Течением воды ребенка затянуло в водопропускной шлюз.

Спасатель МЧС России в Красноярске более 2 часов держал на плаву девочку, упавшую в шлюз. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Героем истории стал Максим Тарасюк, который нырнул под шлюз ради спасения пострадавшей. Он более двух часов держал ребенка за руку и успокаивал девочку, не давая ей захлебнуться. Одновременно с этим выше по течению Енисея местные спасатели и коммунальные работники перекрывали шлюзы для снижения уровня воды. Им удалось расчистить шлюз от бревен и мусора, которые мешали проведению спасательной операции. Подъемный кран избавился от решетки для фильтрации мусора, а на шлюз специалисты установили защитный экран по отводу воды. В общей сложности в операции принимали участие свыше 30 человек личного состава и 11 единиц специальной техники.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости