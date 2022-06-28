Во Владивостоке из-за циклона подтопило дороги

Также в Приморье сходят оползни.

Циклон принес во Владивосток сильный дождь и привел к подтоплениям и оползням. Об этом рассказали региональные экстренные ведомства. В ГУ МЧС пояснили, что на территории также зафиксировано штормовое предупреждение. Согласно прогнозу синоптиков, наиболее сильные ливни должны пройти во вторник на южной и восточной территории Приморского края. Днем осадки распространятся на значительную часть региона.

В социальных сетях очевидцы размещают фотографии и видео с городских дорог. На них видно, что местами проезжая часть затоплена. В частности, вода достигла низины спортивного стадиона "Строитель". На Пушкинской улице со склона на дорогу сошел оползень, после чего грунт перекрыл одну полосу для автомобильного движения. На месте работает восстановительная бригада. В мэрии города уточнили, что аналогичная проблема фиксируется и на острове Русском. Там оползень сошел по Университетскому проспекту вблизи кампуса ДВФУ.

Местные рабочие бригады поднимают решетки на сетях ливневой канализации для тоого, чтобы быстрее спустить воду с дорог. Самый медленный спуск воды зафиксирован на улице Иманской.

В иорданском порту произошла утечка ядовитого газа.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости