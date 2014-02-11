В Пензе произошел пожар на складе

В Пензе загорелся одноэтажный склад. Об этом сообщили пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Склад расположен на улице Калинина. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Информация о ЧП поступила на пульт экстренных служб около 10 часов по московскому времени.
Работают пожарно-спасательные подразделения. По предварительным данным, пострадавших нет. из сообщения пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области
Причины возгорания предстоит выяснить специалистам.
Ранее в Саратовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека. По факту аварии возбуждено уголовное дело.
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