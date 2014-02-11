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В Пензе произошел пожар на складе

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Площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

В Пензе загорелся одноэтажный склад. Об этом сообщили пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Склад расположен на улице Калинина. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Информация о ЧП поступила на пульт экстренных служб около 10 часов по московскому времени.

Работают пожарно-спасательные подразделения. По предварительным данным, пострадавших нет. из сообщения пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области

Причины возгорания предстоит выяснить специалистам.

Ранее в Саратовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Видео: ВКонтакте / Просто Пенза, Penzainform.ru, Пенза Новости

Теги: пенза, пожар, пожар на складе
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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