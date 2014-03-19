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В Пензе иномарка влетела в подземный пешеходный переход

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Водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

В Пензе иномарка влетела в подземный пешеходный переход. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел вечером 18 ноября на проспекте Победы. По предварительной версии, автомобиль Lada XRay столкнулся с легковушкой BMW 520. В результате ДТП иномарка наехала на препятствие и съехала с дороги в подземный переход. Водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному происшествию проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что под Челябинском грузовик с отказавшими тормозами врезался в девять машин.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: дтп, иномарка, пенза, подземный пешеходный переход
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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