Водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

В Пензе иномарка влетела в подземный пешеходный переход. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел вечером 18 ноября на проспекте Победы. По предварительной версии, автомобиль Lada XRay столкнулся с легковушкой BMW 520. В результате ДТП иномарка наехала на препятствие и съехала с дороги в подземный переход. Водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному происшествию проводится проверка.

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Видео: Telegram / РИА Новости