  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:22
55
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Под Челябинском грузовик с отказавшими тормозами врезался в девять машин

0 0

Инцидент произошел на 1590 км автодороги М5 "Урал".

Под Челябинском грузовик с отказавшими тормозами врезался в девять машин. Об этом сообщили в прес-службе УГИБДД России по Челябинской области.

Инцидент произошел на 1590 км автодороги М5 "Урал". По предварительным данным, водитель Scania двигался на спуске, однако у его автомобиля произошел отказ тормозной системы. В результате водитель допустил столкновение с девятью транспортными средствами. Пострадавших нет, из-за ДТП движение перекрыто и организован объезд. На месте работают сотрудники ДПС.

Ранее мы сообщали, что в Челябинской области в результате ДТП погиб 15-летний подросток.

Видео: Управление Госавтоинспекции Челябинской области

Теги: автомобиль, грузовик, дтп, челябинск
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии