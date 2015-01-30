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В Челябинской области в результате ДТП погиб 15-летний подросток

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16-летняя пассажирка автомобиля и водитель "Газели" получили травмы.

В Челябинской области произошло ДТП с участие легкового автомобиля и грузовой "Газели". Об этом сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения областной ГИБДД.

Инцидент произошел в ночь на 15 ноября на трассе в Ашинском районе. По предварительным данным, 15-летний подросток без разрешения взял автомобиль ВАЗ-211440, который принадлежал его отцу, и выехал во время дождя на встречную полосу, где столкнулся со встречной "Газелью".

В результате ДТП подросток скончался на месте происшествия от полученных травм. 16-летняя пассажирка автомобиля и водитель "Газели" получили травмы.

Ранее мы сообщали, что в Москве три машины попали в аварию на ТТК.

Видео: ВКонтакте / Трасса М5 Уфа - Челябинск

Теги: дтп, жертвы, подросток, пострадавшие, челябинская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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