В Челябинской области в результате ДТП погиб 15-летний подросток

16-летняя пассажирка автомобиля и водитель "Газели" получили травмы.

В Челябинской области произошло ДТП с участие легкового автомобиля и грузовой "Газели". Об этом сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения областной ГИБДД.

Инцидент произошел в ночь на 15 ноября на трассе в Ашинском районе. По предварительным данным, 15-летний подросток без разрешения взял автомобиль ВАЗ-211440, который принадлежал его отцу, и выехал во время дождя на встречную полосу, где столкнулся со встречной "Газелью".

В результате ДТП подросток скончался на месте происшествия от полученных травм. 16-летняя пассажирка автомобиля и водитель "Газели" получили травмы.

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Видео: ВКонтакте / Трасса М5 Уфа - Челябинск