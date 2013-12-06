В Москве три машины попали в аварию на ТТК

Одна из машин перевернулась в результате ДТП.

В Москве три машины попали в аварию на Третьем транспортном кольце (ТТК). Об этом сообщает "РИА Новости".

Инцидент произошел в ночь на 13 ноября недалеко от "Москва-сити". На участке, где произошла авария, велся ремонт дороги. По данным источника, в ДТП попали внедорожник Chevrolet Tahoe, легковой автомобиль Ford и машина каршеринга Kia.

Внедорожник в результате столкновения перевернулся. Вторая машина получила повреждения передней части. У каршеринга зафиксировано повреждение левого бока. На месте присутствуют пожарные.

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Видео: Telegram / РИА Новости