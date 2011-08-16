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В Екатеринбурге электричка сбила Volkswagen

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Электричка продолжила ехать по маршруту после инцидента.

В Екатеринбурге электричка сбила автомобиль Volkswagen. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Инцидент произошел утром 12 ноября на железнодорожном переезде по улице Монтажников. Водитель автомобиля неосторожно выехал вперед на пути, после чего его снесла электричка. В результате столкновения пострадал водитель Volkswagen. Ему оказали медицинскую помощь.

Электричка продолжила ехать по маршруту после инцидента. В настоящий момент железнодорожный состав разыскивается сотрудниками полиции. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.

Ранее мы сообщали, что в Южно-Сахалинске автобус врезался в универсал.

Видео: Telegram / 112

Теги: автомобиль, дтп, екатеринбург, электричка
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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