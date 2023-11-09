В результате ДТП треснуло лобовое стекло автобуса и пострадала задняя часть универсала.

В Южно-Сахалинске автобус врезался в универсал. Об этом сообщает портал ASTV.RU.

Инцидент произошел сегодня, 9 ноября, на пересечении улиц Комсомольской и Пограничной. Городской автобус №20 столкнулся с автомобилем Toyota Corolla Fielder на пешеходном переходе. В результате ДТП треснуло лобовое стекло автобуса и пострадала задняя часть универсала.

По данным ОГИБДД Южно-Сахалинска, водитель автомобиля затормозила перед красным светом светофора, а следовавший за ней автобус не успел остановиться.

Ранее в ГИБДД Москвы призвали запретить езду на электросамокатах детям.

Видео: astv.ru